BALLABIO – Mezzo pesante in panne sulla SS36 Dir, la ‘nuova Lecco-Ballabio’. Il camion è fermo in carreggiata direzione Ballabio tra la baita degli Alpini e il cantiere della frana del dicembre 2022 e per la sicurezza degli utenti si è resa necessaria la chiusura della strada nella corsia in discesa dalle 10.30 circa di questa mattina.

AGGIORNAMENTO: Strada riaperta alle 12.15 circa in entrambe le direzioni.