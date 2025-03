BALLABIO – Nuova situazione di disagio viabilistico a causa di un camion in avaria a Lecco; il tratto in discesa della “nuova” strada da Ballabio verso il capoluogo è stato chiuso e lunghe code si sono formate sul vecchio collegamento che porta ai rioni alti di Lecco. Attualmente (16:30 circa) la fila è pressoché ferma in discesa. Aperta invece la nuova Lecco-Ballabio in salita verso la Valsassina.

Aggiornamenti a breve in questa stessa pagina.

RedCro