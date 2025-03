CAMION PERDE IL RIMORCHIO ALLA ROTONDA DI CHIUSO, VIABILITÀ IN TILT

LECCO – Traffico bloccato per l’ennesima volta sulla Lecco-Bergamo: intorno alle 9 di oggi, 20 marzo, un camion è rimasto incastrato nella rotonda di Chiuso, da Lecco in direzione Bione, creando code e disagi per gli automobilisti.

All’altezza della rotatoria, il convoglio avrebbe perso il rimorchio e, fermandosi necessariamente, ha mandato in tilt la circolazione dei veicoli da e per Lecco.

Intervenuti gli uomini della polstrada e della polizia locale di Lecco, che stanno dirigendo il traffico mattutino; gli automobilisti nel frattempo segnalano disagi a Calolzio e Lecco, oltre che sulla sponda di Olginate.

Un lettore segnala inoltre un importante disagio che questo incidente ha causato: “Circolazione completamente bloccata. Servizio per visita medica per paziente a struttura sanitaria annullato causa arrivo in ritardo. Ma per il nostro esimio ministro delle infrastrutture (leghista) la priorità è il Ponte sullo Stretto”.