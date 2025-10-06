CAMMINATA SULL’ACQUA 2025: TRA NATURA, SOLIDARIETÀ E COMUNITÀ

ANNONE BRIANZA – La quarta edizione della “Camminata sull’Acqua”, organizzata da Agatha in cammino – ODV, si è trasformata in una vera e propria celebrazione di solidarietà, sport e bellezza naturale. Domenica scorsa, centinaia di persone si sono date appuntamento a Villa Cabella per partecipare a un evento che ha saputo unire il piacere del camminare alla volontà di fare del bene.

I partecipanti hanno percorso i tracciati immersi nel verde e nella quiete del paesaggio, in un’esperienza che è andata ben oltre l’attività fisica. La camminata ha rappresentato un gesto concreto di vicinanza a chi lotta contro la malattia oncologica, a chi ha superato la propria battaglia e a chi la sta ancora affrontando. Un modo semplice ma potente per dire “non siete soli”.

Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto a progetti di ricerca e sostegno nell’ambito oncologico, portando avanti l’impegno dell’associazione nel migliorare la qualità della vita dei pazienti e sostenere la ricerca scientifica.

Fondamentale il contributo delle tante associazioni e realtà locali che hanno collaborato per rendere possibile l’iniziativa. Un ringraziamento speciale va ai volontari di Agatha, alla Protezione Civile, a Volontari per Annone, AVIS Annone di Brianza, ANA Annone, al Gruppo di Cammino, all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Oggiono, alla Croce Verde Bosisio A.P. e a Women In Run Lecco.

La loro presenza e dedizione hanno trasformato la manifestazione in un vero momento di comunità, dimostrando che insieme si può camminare più lontano, anche sulle acque della speranza.