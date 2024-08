CAMP PALLAMANO: GRANDE FESTA CON GLI AZZURRI SAVINI, MORETTI E DAPIRAN

MOLTENO – Oltre sessanta bambini e ragazzi hanno partecipato al camp del 29 agosto del Salumificio Riva Molteno, che ha visto come protagonisti tre giocatori della Nazionale italiana che parteciperà ai prossimi Mondiali di pallamano nel gennaio 2025 in Danimarca, Norvegia e Croazia.

Giacomo Savini, Alessio Moretti e Gianluca Dapiran hanno coinvolto tutti i giovani moltenesi che hanno mostrato molto interesse, formulando diverse domande ai giocatori della Nazionale. Un evento iniziato con l’ingresso degli atleti al centro del PalaSangiorgio e dei filmati che hanno ripercorso la carriera dei giocatori e le partite di qualificazione nella Nazionale. Un racconto emozionante che ha potuto far conoscere da vicino ai nostri ragazzi il percorso ottenuto dai tre giocatori con tenacia, perseveranza e impegno.

All’evento sono intervenuti il direttore tecnico moltenese Danilo Gagliardi, il presidente del San Giorgio Molteno Marco Ratti e l’assessore del comune di Molteno Guido Anghileri. Nel finale sono stati consegnati ai giocatori dei prodotti del main sponsor Salumificio F.lli Riva, concludendo poi la serata con autografi e foto ricordo.

Un bellissimo evento, che Molteno e i giovani presenti ricorderanno per molto tempo. Molteno ringrazia in particolare l’H.C. Cassano Magnago per la disponibilità dei propri giocatori, che hanno concluso la serata con una bellissima amichevole in un PalaSangiorgio con moltissimi tifosi presenti.