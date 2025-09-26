CAMPAGNA DI VACCINAZIONE GRATUITA ANTINFLUENZALE AL VIA DALL’1 OTTOBRE

- nelle ASST per donne in gravidanza, operatori sanitari, pazienti ricoverati e ambulatoriali,
- presso gli studi dei MMG/PLS (con le modalità stabilite dal medico stesso) per le categorie di offerta
Dal 13 ottobre verranno erogate nelle ASST le vaccinazioni previste nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e 17 anni, presso i propri MMG/PLS e le farmacie di comunità potrà essere vaccinata tutta la popolazione, indipendentemente dall’appartenenza a categoria d’offerta. Dal 20 ottobre la vaccinazione sarà disponibile gratuitamente per tutti anche presso le ASST.
Per prenotare la vaccinazione è possibile consultare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure prenotare online a partire dal 1° ottobre tramite il portale regionale di prenotazione https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.
I cittadini allettati o con gravi difficoltà di deambulazione, impossibilitati a recarsi presso un centro vaccinale, possono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per l’attivazione della vaccinazione domiciliare. Le donne in gravidanza possono accedere alla vaccinazione antinfluenzale senza prenotazione. Per motivi organizzativi si consiglia di consultare i siti di ASST/IRCCS per maggiori dettagli.
Durante la campagna vaccinale antinfluenzale, sarà possibile richiedere la co-somministrazione del vaccino anti-COVID con il vaccino antinfluenzale, oltre a quelle anti-pneumococco e anti-herpes zoster per le categorie per cui queste vaccinazioni sono raccomandate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.wikivaccini.regione.lombardia.it.