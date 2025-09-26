CAMPAGNA DI VACCINAZIONE GRATUITA ANTINFLUENZALE AL VIA DALL’1 OTTOBRE

LECCO – Mercoledì 1° ottobre 2025 prende avvio la campagna antinfluenzale in tutta la Lombardia, con la somministrazione possibilità di vaccinarsi

Dal 13 ottobre verranno erogate nelle ASST le vaccinazioni previste nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e 17 anni, presso i propri MMG/PLS e le farmacie di comunità potrà essere vaccinata tutta la popolazione, indipendentemente dall’appartenenza a categoria d’offerta. Dal 20 ottobre la vaccinazione sarà disponibile gratuitamente per tutti anche presso le ASST.