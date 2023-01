E anche in questa campagna elettorale non mancano le azioni alla rovescia, che incominciano dalla coda.

È quello che è successo in questi ultimi giorni prima a Lecco e poi a Cremeno dove un paio di politici candidati alle elezioni regionali per una manciata di voti, forse, contando sulla buona educazione dei valsassinesi, si sono presentati dentro e davanti a strutture pubbliche invertendo l’0rdine e la posizione.

Ieri, infatti, a Cremeno erano davanti al Centro di accoglienza per migranti per un presidio di protesta.

In cinque, comprese le 4 ruote della camionetta dei carabinieri. I migranti all’interno della struttura non hanno potuto far a meno di evidenziarne il disagio salutando e scaldargli un the che non han potuto offrirgli perché i politici pensando che fosse a pagamento insistevano per avere lo scontrino da scaricare nelle spese di rappresentanza.

Qualche giorno prima, uno dei due politici presenti, era stato a far visita al Carcere di Pescarenico, fortunatamente per i detenuti, la visita era solo per incontrare le guardie penitenziarie, questo ha permesso ai detenuti di evitarsi un supplemento di pena.

La politica in fondo ha capito che è meglio tenersi lontano dalle carceri. Alcuni politici, viste le loro azioni, dovrebbero tenersi lontano pure dalla politica.

Abate Faria