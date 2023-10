CHIARI (BS) – In questo fine settimana i Campionati Regionali Lombardia Under e Junior di badminton a Chiari, in provincia di Brescia.

Per questa rassegna il Badminton & Croquet Club Lecco ha messo in campo solo due atleti, lo Junior Andrea Saverio argento e bronzo e l’U 13 Mattia Cattaneo bronzo.

Andrea Saverio nel SM Junior perde in finale contro Bellazzi (BC Milano) 17*21 10*21, mentre nel DX Junior in coppia con YI YUAN Chen (15Zero) perdono in semifinale contro Norbis/Chittò (GSA Chiari) 20*22 12*21.

Mattia Cattaneo, iscritto nella sola disciplina del SM U13, sale sul terzo gradino del podio lasciando in semifinale contro la testa di serie n 2 Frassine (Brescia Sport Più) 18*21 9*21, partendo dai 16mi.

“Mi complimento con i nostri due atleti per le buone prestazioni che hanno messo in campo e che li ha portati a salire sul podio nelle tre discipline in cui hanno gareggiato – il commento del vice presidente Edvidio Milani -. I prossimi appuntamenti di questo mese inizieranno a salire di livello con il Superseries sempre a Chiari e i Campionati Italiani Junior e Under che si svolgeranno dal 26 al 29 ottobre presso il Palabadminton di Milano in via Giovanni Cimabue 24″.