CAMPIONATO INTERLAGHI: LA “COPPA DEI BRAVI” APRE LE REGATE DI LECCO

LECCO – Scenderanno in acqua venerdì 1 novembre, di prima mattina nel Golfo di Lecco, gli otto timonieri che daranno vita alla rievocazione della “Coppa dei Bravi – Trofeo Kong” di vela match-race che aprirà di fatto il programma di regate in occasione dei 50 anni del Campionato Invernale Interlaghi organizzato dalla Società Canottieri Lecco.

E il parterre è di prim’ordine con in lizza, su imbarcazioni della classe RS21 fornite da Negrinautica e da Davide Casetti presidente di classe, timonieri di grande fama: Maria Vittoria Marchesini (Luna Rossa Women), Torben Grael, Tommaso Chieffi, Lorenzo Bressani, Niccolò Bianchi, Stefano Roberti, Fabio Mazzoni e Roberto Spata.

Sarà una regata a scopo benefico: infatti, il ricavato dalle iscrizioni degli equipaggi andrà a favore di “Projeto Grael” la Fondazione brasiliana rivolta ai bambini di strada curata dal grande velista Torben Grael. Le sfide “uno contro uno” modello Coppa America proseguiranno per tutta la giornata e si concluderanno con le finali nella mattinata di sabato 2 novembre. Una interessante opportunità per seguire le regate verrà data anche dalla diretta streaming che l’emittente Lecco Fm visual radio station effettuerà con il commento di esperti in match-race.

La “Coppa dei Bravi – Trofeo Kong” è il primo dei tre eventi organizzati dalla Canottieri Lecco con main-sponsor Trofeo Neomarine di Marco Achler. Infatti, nel pomeriggio del 2 e per tutto il 3 novembre, per la prima volta a Lecco, debutterà invece una regata Para-Sailing riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio). Grazie alla sensibilità dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, e del suo presidente Mauro Bonfanti, sarà in palio, nella Para-Sailing Cup, il Trofeo “Anmig Lecco”.

Infine, nel weekend del 9 e 10 novembre, sarà la volta del 50° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine, sempre nel Golfo di Lecco, con già più di quaranta barche preiscritte. Sei le classi ammesse alla regata e cioè: Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed Rs21. In tutto verranno disputate sei prove sfruttando il Tivano (vento da Nord) la mattina con barche in acqua alle 8,30 e la Breva (vento da Sud) il pomeriggio.