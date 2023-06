LECCO – Giovedì 15 giugno alle 20 si terrà la competizione sportiva ‘Camposecco vertical race – Go in Up!’ patrocinata dal Comune di Lecco.

La partenza è fissata dall’oratorio San Domenico di Chiuso in via Del Sarto, con prosecuzione in via Ai Molini, via Don Morazzone, lungo diversi sentieri di montagna e con l’arrivo al rifugio Camposecco.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno istituiti il divieto transito veicolare dalle 19:30 alle 20:30 in via del Sarto, nel tratto compreso tra via Ai Molini e via Don Morazzone, e dalle 20 alle 21 su tutte le strade interessate dal transito della competizione, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 21 in via del Sarto, nel tratto compreso tra via Ai Molini e il civico 4, e in via Ai Molini, nel tratto compreso tra via del Sarto e via Innominato.