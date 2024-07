VALCAVA – Vigili del Fuoco in azione questa mattina in Valcava, zona ripetitori, per soccorrere un cane caduto in un crepaccio.

La squadra Speleo alpino fluviale dei Pompieri di Lecco giunta sul posto ha trovato il cane in fondo ad una frattura del terreno a circa 4 metri di profondità; è stato calato un operatore fino a poterlo imbragare per poi recuperarlo. Infine l’animale è stato riconsegnato al suo padrone.