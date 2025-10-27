CANE SMARRITO AI PIANI D’ERNA: SI CERCA ZACK, UN SETTLER INGLESE

Gentile Redazione,

vi contatto per chiedere la pubblicazione di un breve annuncio riguardante la scomparsa del mio cane.

Alcuni dati:

• Luogo della scomparsa: Lecco (LC) – zona Piani d’Erna, nei pressi del Rifugio Bar Milani

• Data: 26 ottobre, poco prima di mezzogiorno

• Ultimo avvistamento certo: poco prima di mezzogiorno, nei pressi del Rifugio Milani, mentre era con mia madre durante una passeggiata

• Animale: cane maschio di nome Zack, razza Setter Inglese, bianco con macchie marroni

• Carattere: molto socievole, abituato a stare slegato durante le passeggiate; si avvicina facilmente alle persone e non è aggressivo

• Segnalazioni: al momento nessuna; sono già stati informati i rifugi della zona e alcuni cacciatori locali

Per qualsiasi segnalazione o informazione potete contattarmi al 377 4327735.

Vi ringrazio molto per l’attenzione e per la disponibilità.

Alessio