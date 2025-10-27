CANE SMARRITO AI PIANI D’ERNA: SI CERCA ZACK, UN SETTLER INGLESE

Gentile Redazione,
vi contatto per chiedere la pubblicazione di un breve annuncio riguardante la scomparsa del mio cane.
Alcuni dati:
• Luogo della scomparsa: Lecco (LC) – zona Piani d’Erna, nei pressi del Rifugio Bar Milani
• Data: 26 ottobre, poco prima di mezzogiorno
• Ultimo avvistamento certo: poco prima di mezzogiorno, nei pressi del Rifugio Milani, mentre era con mia madre durante una passeggiata
• Animale: cane maschio di nome Zack, razza Setter Inglese, bianco con macchie marroni
• Carattere: molto socievole, abituato a stare slegato durante le passeggiate; si avvicina facilmente alle persone e non è aggressivo
• Segnalazioni: al momento nessuna; sono già stati informati i rifugi della zona e alcuni cacciatori locali
Per qualsiasi segnalazione o informazione potete contattarmi al 377 4327735.
Vi ringrazio molto per l’attenzione e per la disponibilità.
Alessio