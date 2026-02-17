CANEPARI REPLICA A CANEPARI: “BANDO ENTRO FEBBRAIO, LA SAGRA 2026 SI FARÀ”

BARZIO – Dopo l’interpellanza del consigliere barziese Cesare Canepari sui ritardi del bando per l’area della Sagra delle Sagre, arriva la replica — stavolta da presidente della Comunità Montana Valsassina, Fabio Canepari.

“Entro la fine di febbraio il bando, anche prima”, assicura il numero uno dell’ente, confermando che si sta lavorando per garantire anche l’edizione 2026 del tradizionale evento di Barzio. Nei giorni scorsi, la giunta comunitaria ha deliberato un “atto di indirizzo e di coordinamento” collegato proprio alla nuova gestione dell’area in questione ..

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS