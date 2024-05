CANI, STORIE DA CAPO VERDE: I QUATTRO FRATELLI FALCO, FIA, FIGO E FAWN

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Nuovo episodio della nostra “rubrica a distanza” direttamente da Capo Verde, un arcipelago africano da cui la lecchese Carola ci racconta le sue esperienze e quelle dei cani ospiti al rifugio OSPA. Oggi vi parliamo quattro fratelli, come gli altri in cerca di un futuro migliore in Europa.

“Vi presentiamo il simpaticissimo cucciolotto Falco e le sue sorelle Fia, Figo e Fawn – spiega Carola -. Sono nati tutti il 2 luglio 2023 da mamma Fabiana, di cui vi abbiamo parlato, e al momento hanno 10 mesi. Sono di taglia medio-piccola, tutti molto allegri e giocosi. Falco ha il manto castano e due occhi stupendi, è molto energico e gioioso. Fawn e Figo si assomigliano molto sia nell’aspetto che nel carattere: coccolose e giocose. Infine Fia è la più dolce e timida di tutta la cucciolata, un tesoro di cagnolino che va d’accordo con tutti e ama farsi coccolare. Il suo manto è nero. Speriamo che questi piccolini trovino una famiglia che li sappia amare e crescere felici”.

Tutti i cani in attesa di adozione sono sterilizzati, vaccinati e perfettamente pronti per viaggiare in tutto il mondo. Le loro schede e quelle di molti altri cuccioli possono essere trovate sul sito del centro, dove è possibile sostenere il loro benessere anche tramite donazioni. OSPA è super attivo anche sui social con le pagine Facebook e Instagram.

Nei prossimi giorni approfondiremo altre storie. Nel frattempo, se siete interessati all’adozione o vorreste qualche informazione in più non esitate a contattare Carola per mail all’indirizzo carola.alde@gmail.com o su whatsapp al numero +39 3343952702.