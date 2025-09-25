CANOTTAGGIO: ANDREA PANIZZA È CAMPIONE DEL MONDO NEL QUATTRO DI COPPIA

SHANGAI – Il mandellese Andrea Panizza, 27 anni e cresciuto alla Canottieri Moto Guzzi, è campione del mondo nel quattro di coppa maschile di canottaggio. A Shanghai, dopo sette anni dall’ultimo successo, ha infatti trionfano insieme a Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Luca Chiumento.

L’Italia, già vincitrice della batteria domenica e della semifinale martedì, è arrivata prima al traguardo con quasi due secondi di distacco sulla Gran Bretagna e tre secondi e ventisei centesimi sulla Polonia. Un successo mai in discussione, in una finale dominata. I quattro vogatori delle Fiamme confermano così la straordinaria tradizione del quattro di coppia: oro a Plovdiv 2018, bronzo a Linz 2019, bronzo a Racice 2022 e argento a Belgrado 2023, oltre a conquistare con la stessa formazione (Chiumento, Rambaldi, Panizza, Gentili) l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi.