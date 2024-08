CANOTTAGGIO, LUIGI FESTORAZZI È ARGENTO NEL “QUATTRO CON” AI MONDIALI U19 IN CANADA

SAINT CATHARINES (CA) – Medaglia d’argento per il “quattro con” italiano, nella finale dei Mondiali Under 19 di canottaggio a St. Catharines, in Canada. Insieme al timoniere Riccardo Doni, Michele Minazzato, Gioele Re e Jacopo Cappagli anche il perledese Luigi Festorazzi (secondo da sinistra), classe 2006, portacolori della Canottieri di Pescate.

Dietro solo alla squadra australiana, che ha fatto registrare un tempo di 6:39.36, gli azzurri, con un 6:41.20 (+1.84), sono arrivati davanti alla nazionale statunitense …

