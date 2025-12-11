CANOTTIERI LECCO: MICHELE PECCATI È IL NUOVO PRESIDENTE

LECCO – Dopo mesi di tensioni e cambiamenti, la Canottieri Lecco 1895 ha ufficialmente un nuovo presidente: Michele Peccati, sindaco di Malgrate, è stato nominato ieri sera durante la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo. L’incontro, durato poco più di trenta minuti e tenutosi nella sede di via Nullo, ha visto la partecipazione dei nove consiglieri eletti alle recenti elezioni di fine novembre.

Peccati succede a Marco Cariboni, storico presidente del circolo remiero. A completare la squadra dirigenziale, Giacomo Ugolini è stato designato vicepresidente con delega alle attività sportive, mentre Davide Cosentino si occuperà della gestione logistica delle strutture, tra cui bar e piscina. Inoltre, la segretaria del Consiglio Direttivo sarà Sara Spagnuolo.

La nuova guida segna un cambiamento nella linea del sodalizio: Peccati, noto commercialista e socio di lunga data, ha guidato una lista orientata al ‘Rinnovamento‘. Questa visione si è contrapposta a quella più tradizionalista di Cariboni, sostenuta da ex vice presidenti che non si sono ricandidati.

Nonostante il cambio al vertice, Cariboni mantiene un ruolo importante come presidente onorario e ha sottolineato il clima di collaborazione instauratosi tra i membri del nuovo direttivo: “Abbiamo deciso di festeggiare insieme con grande serenità, dimostrando come questa nomina sia un passo di conciliazione per il circolo”.