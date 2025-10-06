CANTAIDO ANNONE: IL CONCERTO CHE PROMUOVE LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

ANNONE BRIANZA – “Non so per chi, ma so perché”. È questa la frase che ha attraversato l’intera serata, lasciando un segno nel cuore di chi ha partecipato. CantAido non è solo un evento musicale, ma una testimonianza viva del potere che la musica ha nel trasmettere valori profondi. Il palco, le luci, le voci… tutto si è unito per dare forza a un unico grande messaggio: dire sì alla donazione degli organi è un atto di amore, coraggio e umanità.

La manifestazione, giunta alla sua 21ª edizione, ha riunito artisti, volontari, spettatori e sostenitori in una serata ricca di emozione e significato. Le esibizioni canore si sono alternate a momenti di riflessione e testimonianze, dando spazio non solo al talento, ma anche alla consapevolezza. Ogni canzone è diventata una dedica silenziosa a chi ha donato, a chi ha ricevuto e a chi ancora spera.

A rendere possibile tutto questo è stata la determinazione della sezione locale dell’associazione promotrice, guidata con passione e continuità da chi crede fermamente nell’importanza di sensibilizzare attraverso la cultura e l’arte. Grazie all’impegno di chi ha organizzato, cantato, raccontato e semplicemente ascoltato, il messaggio è arrivato chiaro: donare è scegliere di dare una seconda possibilità a qualcuno, anche quando non sappiamo chi sarà.

In un clima di festa e solidarietà, la musica ha trovato un nuovo significato: non solo intrattenimento, ma strumento di cambiamento. E così, tra applausi sinceri e sguardi commossi, CantAido si conferma ancora una volta un appuntamento che unisce, ispira e lascia il segno.