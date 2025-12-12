CANTIERE IRREGOLARE A BELLAGIO: DENUNCIATA LA VALASSI COSTRUZIONI

BELLAGIO – I Carabinieri di Pognana Lario, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno controllato mercoledì un cantiere a Bellagio rilevando gravi carenze nelle misure di sicurezza. Risultato: quattro denunce, sanzioni per oltre 52mila euro e stop temporaneo alle attività.

Le violazioni riguardano il cantiere di una palazzina per alloggi dei dipendenti del Grand Hotel Villa Serbelloni, in via Vallassina a Regatola. L’impresa principale, Valassi Costruzioni srl di Lecco, di cui è amministratore unico il lecchese Vico Valassi, 88 anni, è accusata di non aver installato impalcature adeguate per lavori in quota a otto metri di altezza, ponteggio montato fuori norma e gru a torre con funi non revisionate trimestralmente.

Denunciati anche i due soci della Fratelli Pizzagalli snc di Casatenovo (subappalto) per mancanza di protezioni anticaduta, e il coordinatore per lavori in esecuzione per omissioni nel piano di sicurezza. Le denunce sono partite per la Procura di Como, con multe per 52mila euro e 6mila euro di sanzioni accessorie.

L’impresa si è attivata per sanare le irregolarità, con possibile ripresa dei lavori a breve. Vico Valassi, storico imprenditore lecchese e presidente di Univerlecco, ha da poco ricevuto la benemerenza civica dal Comune di Lecco.