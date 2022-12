VALMADRERA – Terminata la posa del collettore fognario da Oliveto Lario a Valmadrera. L’opera, dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro, ha visto la posa di circa 11km di tubazioni tra condotte a terra e sublacuali e condurrà i reflui di Oliveto Lario (da Limonta, Vassena e Onno) e di Civenna fino al depuratore di via Rio Torto a Valmadrera.

“Si è trattato di un investimento molto sfidante anche sotto il profilo tecnico, unico del suo genere e molto complesso, data la presenza di lunghi tratti di tubazione con posa sublacuale – spiega Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding – Abbiamo vagliato tutte le varianti di progetto possibili e si è scelto di passare nel lago per minimizzare l’impatto su strada, circolazione e frequentazione dei luoghi, nonché per ridurre e contenere i costi: gli scavi su strada hanno tempi ed un impatto economico superiore, anche per via dei ripristini necessari.”

La condotta posta a fondo lago è stata suddivisa in due tratte: la prima collegherà Onno (Oliveto Lario) con la zona del Moregallo mentre la seconda arriverà infine a Parè (Valmadrera).

Contemporaneamente alla posa delle tubazioni sul fondale sono state realizzate due tipologie differenti di opere a terra: la realizzazione di nove stazioni di pompaggio, che spingeranno i reflui lungo le varie tratte e lo scavo su strada per la posa della condotta dal punto di approdo a Parè fino al depuratore di Valmadrera Rio Torto.

“Nei prossimi mesi saranno eseguite le diverse prove di funzionalità delle pompe installate nelle stazioni di spinta e pompaggio, nonché tutti i collaudi necessari e richiesti per questo tipo di opere – conclude Cavallier – L’avviamento definitivo degli impianti è previsto nei prossimi mesi”.