CANTÙ. PROPAGANDA JIHADISTA SUI SOCIAL, ARRESTATO UN 17ENNE

CANTÙ – Un ragazzo di 17 anni, di origine egiziana e residente a Cantù, è stato arrestato dai Carabinieri del Ros e dal comando provinciale di Como con una misura di custodia cautelare in comunità, disposta dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Il giovane è accusato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, aggravata dall’uso di strumenti informatici.

Secondo le indagini, avviate nel 2024, il minorenne si sarebbe autoradicalizzato già a 14 anni, iniziando un’intensa attività di proselitismo online. Utilizzava diversi social network e piattaforme di messaggistica – tra cui Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp – per diffondere contenuti multimediali di propaganda jihadista con riferimenti diretti a Isis, Stato Islamico e Al Qaeda …

