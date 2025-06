CANTÙ – Dopo undici anni di battaglie legali, il Comune di Cantù – a conduzione leghista – ha dovuto concedere (non esattamente “con gioia”) il permesso di costruire all’associazione culturale Assalam per il capannone di via Milano, che potrà essere utilizzato anche come luogo di culto islamico.

La decisione arriva dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che ha imposto al Comune di autorizzare il cambio di…

> TUTTI I PARTICOLARI SUL CANTURINO NEWS