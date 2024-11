LECCO – Il comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto durante la notte per due incendi. Alle 21 allarme in piazza Rossè, a Valmadrera. In fiamme una legnaia. Ad intervenire una autopompa, una autobotte e un fuoristrada da Lecco, una autopompa e un fuoristrada dal distaccamento di Valmadrera. L’intervento si è concluso all’1.30.

Alle 3.20 pompieri a Bosisio Parini, in via Terzoli, per l’incendio ad un box. Intervenute due autopompe da Lecco e Valmadrera. Intervento concluso alle 5.