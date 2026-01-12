“CAPOLAVORO PER LECCO” VERSO I 3MILA VISITATORI, IL 20 ARRIVA MONS. DELPINI

LECCO – A poco più di un mese dalla sua apertura, è ormai prossimo a toccare quota 3 mila visitatori l’evento espositivo “Capolavoro per Lecco”, promosso dalla Comunità pastorale e dall’Associazione culturale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il sostegno delle più importanti istituzioni regionali e di molte realtà del mondo imprenditoriale del territorio.

La sesta edizione, ospitata come sempre al primo piano di Palazzo delle Paure in centro città e aperta fino all’8 marzo prossimo, approfondisce il rapporto tra Jacopo Bellini e i suoi figli Giovanni e Gentile attraverso tre splendide opere provenienti dalla Galleria Sabauda di Torino, dalla Pinacoteca Malaspina di Pavia e dalla Galleria dell’Accademia Tadini di Lovere, con un titolo intrigante e quanto mai appropriato: “Lessico Famigliare. L’opera dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”.

E proprio la giornata della Festa della Famiglia, che la Chiesa celebra domenica 25 gennaio, diventa quindi l’occasione per una giornata speciale, dedicata proprio alle famiglie. Tre i laboratori per bambini proposti nel pomeriggio alle 14:30, 15:30 e 16:30, mentre i famigliari potranno effettuare la visita alla mostra, guidati dai volontari dell’Associazione Volontari Madonna del Rosario e da alcuni dei 60 giovani delle scuole superiori lecchesi coinvolti come “mediatori” tra le opere e i visitatori in un programma di formazione scuola-lavoro.

Pochi giorni prima, martedì 20 gennaio, come è ormai tradizione, l’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini verrà accolto dalla comunità lecchese e sarà in visita alle 14 a “Capolavoro per Lecco”.