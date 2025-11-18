CAPRA IN FUGA A BONACINA, AVVISTATA DAVANTI ALLA CHIESA

LECCO – Una scena surreale ha animato il rione di Bonacina a Lecco nel primo pomeriggio di oggi, quando una capra è stata avvistata mentre passeggiava indisturbata lungo la strada, davanti alla chiesa. Non è ancora chiaro da dove provenga l’animale, che ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti.

L’episodio, oltre a strappare un sorriso, ricorda quanto la vicinanza tra la città e le aree rurali renda possibile – e talvolta inevitabile – l’incontro tra mondo urbano e fauna domestica.

RedCro