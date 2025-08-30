CAPRIOLO INCASTRATO IN UN CANCELLO, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

VILLA D’ADDA (BG) – Questa mattina, giovedì 30 agosto intorno alle 7:40, a Villa d’Adda si è reso necessario un intervento di soccorso ad un animale da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, distaccamento di Merate. A seguito dei recenti eventi di maltempo, un capriolo è rimasto incastrato in un cancello, impossibilitato a liberarsi.

I soccorritori hanno utilizzato un divaricatore per aprire la struttura e permettere all’animale di uscire incolume. Una volta liberato, il capriolo è stato affidato alla polizia provinciale e sottoposto a controllo veterinario.

RedCro