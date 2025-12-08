CARABINIERI A CAVALLO A NIBIONNO CONTRO LO SPACCIO NEI BOSCHI

NIBIONNO – Nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Merate, su disposizione del Comando Provinciale di Lecco, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive di Nibionno.

L’operazione ha interessato le piazze di spaccio situate all’interno delle zone verdi che costeggiano la SS36. Per rendere più capillare l’intervento, i militari si sono avvalsi del supporto del Nucleo Cinofili di Casatenovo e del Reparto a Cavallo del Parco di Monza. Proprio grazie ai Carabinieri a cavallo è stato possibile raggiungere aree particolarmente impervie e alcuni casolari abbandonati, spesso utilizzati come rifugio dagli spacciatori.

Nel corso dei controlli sono stati smantellati quattro bivacchi. Parallelamente, oltre alla bonifica delle aree boschive, i militari hanno verificato l’identità dei frequentatori della zona, molti dei quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Mentre le pattuglie a cavallo perlustravano l’interno dei boschi, la Compagnia di Merate ha predisposto posti di controllo lungo le vie di accesso, che hanno consentito di identificare complessivamente 70 persone e 53 autovetture.

Un’operazione che conferma l’impegno dell’Arma nel presidiare il territorio e nel contrastare un fenomeno che trova spesso terreno fertile nelle aree verdi e difficilmente raggiungibili.