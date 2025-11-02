CARABINIERI, COMMEMORATI I MILITARI CADUTI IN GUERRA E NEL DOPOGUERRA

LECCO – Oggi 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti l’Arma dei Carabinieri ricorda tutti i militari Caduti in guerra e quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, nonché tutti i Carabinieri defunti.

–

Nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti cui hanno presenziato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecco Colonnello Nicola Melidonis unitamente a una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri e dei militari in servizio.