CARABINIERI FERMANO 48ENNE CON MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

LECCO – I Carabinieri della Stazione di Lecco, nel corso di uno specifico servizio, hanno rintracciato e tratto in arresto un rumeno 48enne, in Italia di fatto senza fissa dimora, per un provvedimento di carcerazione emesso nei giorni scorsi dalla V Sezione Penale della Corte di Appello di Milano, in esecuzione di mandato di arresto europeo dell’Autorità Giudiziaria Rumena del marzo di quest’anno.

L’uomo deve scontare un anno e sei mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebrezza commesso nel paese di origine nell’anno 2021.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato presso la casa circondariale di Lecco.