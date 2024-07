LECCO – Dopo 38 anni di servizio, il brigadiere Sandro Pelà, volto noto in tutta la Valsassina, ha raggiunto l’età della pensione. Il 56enne di origine veneta, conosciuto in Valle semplicemente come “Sandrone“, è arrivato a Lecco nel 1994.

Arruolatosi nel 1987 dalla scuola Carabinieri di Torino, ha lavorato alla base statunitense “Pluto” di Vicenza, per poi trasferirsi a Cologno Monzese, a Branzi in Val Brembana e, per una parentesi di tre anni, ad Introbio…

> ARTICOLO COMPLETO SU VALSASSINANEWS