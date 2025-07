CARABINIERI LECCO: ARRESTATO 29ENNE PER FURTO IN APPARTAMENTO

VALMADRERA – Durante un servizio coordinato per il controllo del territorio, “finalizzato alla prevenzione dei reati predatori”, i Carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 29 anni, di origini nordafricane.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre si allontanava da un garage, dal quale aveva tentato di rubare una e-bike, utilizzando come mezzo di fuga un’altra bicicletta, risultata anch’essa rubata poco prima. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nello zaino del sospettato altra merce, ritenuta verosimilmente provento di furto, sulla quale sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

L’arrestato è stato quindi condotto per la direttissima davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento adottato dai militari, disponendo la traduzione dell’uomo nel carcere di Lecco.

RedCro