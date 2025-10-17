CARABINIERI UCCISI A CASTEL D’AZZANO, IL RICORDO DEI COLLEGHI LECCHESI

LECCO – Lecco si stringe all’Arma in occasione dell’ultimo saluto ai tre Carabinieri uccisi nello scoppio della cascina di Castel D’Azzano.

In questi giorni le manifestazioni di vicinanza ai Carabinieri, oltre che da tutte le Istituzioni locali, sono giunte soprattutto da parte dei moltissimi cittadini: con una telefonata, inviando un’email o portando un fiore alle varie Caserme della Provincia, a testimonianza di quella sincera commozione e partecipazione al lutto che ha colpito i familiari dei militari caduti nell’adempimento del loro servizio e l’intera Arma.

Oggi, nel giorno dei funerali di Stato del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere Capo Valerio Daprà e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello, di fronte alle bandiere a mezz’asta in segno di lutto, i Carabinieri della Provincia hanno osservato nelle caserme di Lecco e di Merate un minuto di silenzio e di raccoglimento ricordando i colleghi uccisi.