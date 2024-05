CARDUCCI: LA SCRITTRICE LODOVICA CIMA INTERVIENE NELLE QUARTE

LECCO – Ospite alla scuola elementare “Carducci” di Lecco, la scrittrice e artista lecchese Lodovica Cima che, con grande entusiasmo, è stata accolta dai bambini delle classi quarte dell’Istituto.

Nel mondo dell’editoria per i ragazzi da trent’anni e nota per aver pubblicato più di 200 libri con target ragazzi e piccini, l’autrice si è prestata al progetto e laboratorio scritturale “Qualcosa Succederà!” ideato dalla docente di italiano e il team classe.

Il progetto ha previsto, durante l’anno, la lettura dell’opera “Qualcosa succederà” della Cima e successivamente, l’intervento della scrittrice nelle sezioni quarte.

L’incontro, ha voluto promuovere lettura e scrittura in tutte le sue forme e si è tradotto in un momento di partecipazione attiva dei bambini nella riflessione sull’importanza della parola, della lettura e della scrittura in tutte le sue forme.

L’autrice è riuscita a stimolare la creatività dei più piccoli tramite un laboratorio che ha previsto un iniziale focus sugli elementi necessari alla creazione di una storia e la seguente ideazione della stessa.

In un mondo dove tecnologia e realtà virtuali sembrano aver messo salde radici anche nelle menti più giovani, appare indispensabile ricordare come ci siano delle attività capaci di incentivare l’immaginazione e guidare le nostre nuove generazioni verso incantevoli scenari tramite le parole.

S. G.