CARENNO. L’ASFALTO CEDE E “INGHIOTTE” UN MOTORINO DI PASSAGGIO

CARENNO – Attimi di grande paura per un motociclista di cinquant’anni, coinvolto in un incidente avvenuto mercoledì in via Verdi a Carenno. Mentre transitava lungo la strada, la ruota anteriore del suo scooter è finita in una profonda buca causata dal cedimento dell’asfalto, provocando un brusco arresto del mezzo. L’uomo è stato sbalzato in avanti, urtando il manubrio.

Fortunatamente, la velocità contenuta con cui viaggiava ha limitato le conseguenze fisiche, che sono risultate lievi. Diversa la sorte del veicolo, danneggiato in modo significativo.

Il giorno seguente, l’amministrazione comunale – responsabile della manutenzione di quel tratto – è intervenuta per effettuare una verifica e ripristinare le condizioni del manto stradale.