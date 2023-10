LECCO – Alla Camera dei Deputati il ricordo del professor Carlo Gilardi, morto all’alba di domenica. Ne parla il deputato leghista massese Andrea Barabotti chiedendo di fare luce sul suo caso e di evitare che queste ingiustizie possano ripetersi.

“Carlo Gilardi viveva seguendo l’esempio francescano – interviene Barabotti – e nonostante questo è morto in solitudine, obbligato in isolamento per oltre tra anni dallo Stato. La sua generosità gli è costata cara, il suo patrimonio sottoposto all’amministrazione di un giudice e la sua libertà calpestata”.

L’intervento di mercoledì alla Camera: