CARLO PIAZZA: “BASTA DEGRADO A GERMANEDO”

LECCO – “Quello che sta accadendo al parco V Alpini e nelle aree attorno al Villaggio di Germanedo è l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione ha completamente perso il controllo del territorio”. Lo afferma Carlo Piazza, candidato sindaco per Lega e Forza Italia a Lecco, che interviene dopo le segnalazioni di residenti e commercianti esasperati per le notti di vandalismi, schiamazzi e degrado nella zona del Parco V Alpini.

“Bottiglie rotte, lattine, rifiuti ovunque, urina sotto i portici e nei giardini pubblici – dice Piazza -. Non si tratta di episodi isolati ma di una situazione che si ripete da mesi, soprattutto dal mercoledì al fine settimana. I residenti hanno già fatto segnalazioni e solleciti. È evidente che serva un cambio di passo immediato”.

Piazza poi punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Gattinoni: “Come denunciano i cittadini oggi intere zone della città sono lasciate in balìa di gruppi di maranza che fanno quello che vogliono, senza rispetto per chi lavora e per chi paga le tasse”.

Secondo Carlo Piazza la priorità è chiara: “Serve un presidio costante della Polizia Locale nelle aree più critiche, controlli mirati nelle ore serali e notturne, identificazioni e sanzioni severe per chi sporca e danneggia. Le regole esistono: vanno applicate. Senza timidezza”.

Piazza richiama quindi l’esempio del vicino Comune di Pescate e del suo sindaco Dante De Capitani: “Il modello Pescate dimostra che con determinazione, controlli e tolleranza zero il degrado si può contrastare. Servono coraggio e volontà politica, non giustificazioni”.

“Non è accettabile – conclude Piazza – che famiglie, anziani e commercianti debbano convivere con sporcizia, rumori notturni e insicurezza. La città deve tornare a essere di chi la rispetta. Con noi al governo di Lecco, il decoro urbano e la sicurezza torneranno ad essere una priorità assoluta”.