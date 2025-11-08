C. PIAZZA (LEGA): “IL SINDACO OFFENDE LE ISTITUZIONI E RACCONTA IL FALSO”

LECCO – “Le parole del sindaco Gattinoni sono irrispettose verso le istituzioni che stanno lavorando con serietà per il bene di Lecco”. Lo dichiara Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda – Salvini Premier, dopo le ultime uscite del primo cittadino sul tema dell’infrastruttura denominata Quarto Ponte e della corsia in uscita.

“Gattinoni dice il falso. Non è vero che Regione e Provincia arrivano solo ora: da anni si lavora su questo tema e gli atti lo dimostrano. La Regione Lombardia ha sempre mostrato disponibilità, attenzione e concretezza. Altro che parole”. Piazza aggiunge: “Le uniche parole a vuoto e l’unico tempo davvero perso sono quelli del sindaco, che continua a sprecare energie e soldi dei cittadini su progetti campati in aria, senza basi reali e senza una visione chiara. È ora di smetterla con la propaganda. Non si risolvono i problemi cercando di dividere i buoni dai cattivi o descrivendo il ponte come inutile, mezzo o sbagliato. Questo atteggiamento è infantile e non fa bene alla città”.

E conclude: “Ieri molti lecchesi hanno potuto vedere con i propri occhi, così come ho visto io: un sindaco perso tra slide, numeri complicati e spiegazioni confuse, con uno stile che lascia perlomeno perplessi. Lecco merita serietà, concretezza e rispetto, non chiacchiere e accuse gratuite. Le istituzioni ci sono, lavorano e continueranno a farlo, anche se qualcuno preferisce attaccarle invece di collaborare. A differenza di chi si rifugia nelle polemiche e nelle presentazioni inconcludenti, noi crediamo in un livello istituzionale concreto, magari scomodo, ma reale e pragmatico. Un metodo fatto di fatti, non di parole, e di collaborazione tra enti per dare ai lecchesi soluzioni vere e durature. È questo il modo di governare che vogliamo portare a Lecco”.

RedPol