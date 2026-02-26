CARLO PIAZZA: “RIQUALIFICA PIAZZA GARIBALDI NEL RISPETTO DELLA STORIA”

LECCO – La riqualificazione di Piazza Garibaldi “è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città. Per questo motivo accolgo e sostengo con convinzione l’appello civico promosso da Simone Paramatti e dagli storici Gianfranco Scotti ed Eugenio Guglielmi, che hanno richiamato l’attenzione sull’importanza storica e architettonica della piazza e dei suoi edifici. Piazza Garibaldi non è soltanto uno spazio urbano: è il cuore simbolico di Lecco”. Lo afferma Carlo Piazza, candidato sindaco di Lecco per Lega e Forza Italia.

“Proprio la storia del Teatro ci insegna quanto sia importante la partecipazione civica – continua Piazza -. Negli anni Sessanta, grazie all’impegno determinante di Giacomo De Santis e alla sensibilità di amministratori lungimiranti, si evitò la demolizione dell’edificio. È una pagina di orgoglio per Lecco che non può essere dimenticata. Per questo ribadisco anche la proposta che avevo già lanciato, insieme a Virginia Tentori, commissaria cittadina di Forza Italia, nelle settimane scorse: valorizzare in modo concreto la figura di De Santis con una sala civica all’interno del progetto di riqualificazione dell’hotel, uno spazio aperto alla città, capace di ospitare musica dal vivo. Sarebbe un segnale concreto di attenzione alla storia culturale lecchese e un modo per trasformare l’intervento in un presidio vivo, non in una semplice operazione immobiliare”.

“Allo stesso modo, ritengo doveroso aprire una riflessione seria e documentata sulla collocazione del monumento a Giuseppe Garibaldi, opera dello scultore Francesco Confalonieri – aggiunge Piazza -. Lo spostamento avvenuto negli anni Sessanta, in un contesto urbanistico poi superato, merita oggi un approfondimento per valutare una soluzione che restituisca equilibrio visivo e armonia tra il monumento, il Teatro e le architetture circostanti. Rigenerare non significa demolire la memoria. Significa costruire il futuro partendo dalle radici.

“Come candidato sindaco, mi impegno a promuovere un confronto aperto con cittadini, studiosi, professionisti e operatori economici, perché la riqualificazione di Piazza Garibaldi diventi un modello virtuoso di equilibrio tra sviluppo, identità e rispetto della nostra storia, dove vengano prima gli interessi e la storia di Lecco e poi quelli degli escursionisti”, conclude Carlo Piazza.