CARNEVALE A VALMADRERA: LE ‘SMILE’ PROTAGONISTE DELLA FESTA

VALMADRERA – Valmadrera ha vissuto un Carnevale vivace e partecipato, capace di trasformare il pomeriggio in un’esplosione di colori e allegria nonostante il meteo incerto. Le vie del paese si sono riempite di bambini, famiglie e gruppi mascherati, con una sfilata che ha portato musica, creatività e tanto entusiasmo. Tra i protagonisti più applauditi, le simpatiche Smile, realizzate dai bambini grazie ai laboratori organizzati nelle settimane precedenti.

La festa ha confermato ancora una volta la capacità della comunità valmadrerese di unirsi attorno ai più piccoli, offrendo loro un’occasione di gioco e condivisione. L’atmosfera è rimasta gioiosa per tutto il pomeriggio, con coriandoli, balli e un finale animato all’oratorio, dove educatori e volontari hanno accolto i partecipanti con attività e momenti di festa.

Un ruolo fondamentale nella preparazione dell’evento lo hanno avuto Rosanna Prisco, Sara Somaini, Tania Frigerio, Vera Sacco e Antonella Rota, che con passione e creatività hanno curato i laboratori dedicati alla realizzazione delle Smile. Un lavoro prezioso che ha permesso ai bambini di arrivare alla sfilata con costumi originali e pieni di colore. Importante anche la presenza e la collaborazione del gruppo Sineresi, parte attiva del progetto TuttixUno, che ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

A rendere speciale il pomeriggio è stato anche l’impegno degli educatori dell’oratorio, che hanno animato la festa finale con giochi, musica e attività pensate per coinvolgere tutti. La loro energia ha dato continuità allo spirito di comunità che caratterizza da sempre il Carnevale valmadrerese.

Un ringraziamento particolare va a don Isidoro, che ha creduto nell’iniziativa e ha sostenuto l’organizzazione anche di fronte alle incertezze del tempo. La sua presenza e il suo incoraggiamento hanno contribuito a rendere possibile una giornata che resterà nei ricordi di tanti bambini.

Foto inviate dal gruppo Tutti per uno