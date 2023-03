LECCO – Eccezionale partecipazione all’iniziativa organizzata dallo SPI CGIL Lecco in occasione della festa più colorata dell’anno, il carnevale. 315 anziani provenienti da tutta la provincia di Lecco, iscritti e non iscritti allo SPI, hanno preso parte al ‘Carnevale del pensionato’.

Una visita guidata a Brescia, Capitale della Cultura 2023, seguita da un ottimo pranzo in un agriturismo della Franciacorta, con musica dal vivo, balli e la lotteria organizzata da Auser. Tre le giornate in cui la gita è stata ripetuta, per accontentare tutti gli aderenti.

“Un’iniziativa – spiega lo SPI lecchese – che ha entusiasmato i partecipanti per la bellezza dei luoghi visitati, ma soprattutto per i momenti di intensa convivialità vissuti insieme, dopo tre anni di festeggiamenti per il carnevale annullati, o fortemente ridotti, a causa della pandemia. Grande la voglia di tornare a scambiare parole e condividere scoperte. Insomma, di tornare a vivere fino in fondo la propria esistenza dopo un lungo periodo di solitudine. Tra abbracci e risate, negli occhi degli anziani abbiamo visto una luce di autentica felicità. Questo per lo SPI vuol dire benessere”.

Altri eventi sono in programma nei prossimi mesi. Il 23 marzo una visita al Memoriale della Shoah, tema fondamentale quello del ricordo e della memoria per il sindacato dei pensionati lecchesi. A inizio aprile è stata invece organizzata una visita a Parma, centro d’arte e cultura culinaria del nostro Paese.