CARNEVALONE 2026: VIABILITÀ MODIFICATA, DIVIETI E LIMITAZIONI

LECCO – Il Carnevalone 2026 si concluderà con la colorata sfilata dei carri, in programma sabato 21 febbraio dalle 14, con partenza da piazza Cappuccini e arrivo finale alla Piccola. Le esibizioni dei gruppi e le premiazioni delle maschere si svolgeranno alle 16 e, come momento conclusivo, i Cani Sciolti si esibiranno in concerto alle 21 in piazza Cermenati, chiudendo così la giornata del Carnevalone.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’intera giornata è previsto dalle 14 di sabato 21 febbraio all’1 di domenica 22 febbraio il divieto di vendere per asporto bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte di pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici, nonché di introdurre contenitori di vetro o di metallo e bombolette di spray urticante nelle seguenti vie e piazze: piazza Cappuccini, viale Turati, via Grassi, largo Montenero, via Volta, via Montello, piazza Diaz, via Sassi, via Marco D’Oggiono, piazzale Cassin, via Raffaello, via Cantù, via Nullo, Lungolario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via C. Cattaneo, via Montello, via Roma, via F.lli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via San Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Petro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario Piave, Lungolario 4 Novembre.

A questo collegamento l’ordinanza sindacale completa.

Previsto il divieto di transito veicolare dalle 8 alle 15 in via De Gasperi eccetto veicoli autorizzati logistica manifestazione, dalle 13.30 alle 16.30 nelle seguenti vie: piazza Cappuccini, viale Turati, via Col Di Lana nel tratto compreso tra viale Turati e via Grassi, via Grassi, Largo Montenero, via Volta, via Montello, piazza Stazione, piazza Diaz, via Sassi, via M. D’Oggiono, via Amendola nel tratto tra via Digione e piazzale Cassin, dalle 16 alle 17.30 in piazza Cermenati anche per gli autorizzati possessori di pass e dalle 20.30 del 21 febbraio all’1 del 22 febbraio in piazza Cermenati (anche autorizzati Apu) e Lungolario Isonzo eccetto veicoli autorizzati logistica manifestazione e accesso parcheggi di via N. Sauro e di via Nullo.

È istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 15 in via De Gasperi dal civico 17 a via Santo Stefano eccetto veicoli autorizzati logistica manifestazione e dalle 10 alle 16.30 in piazza Cappuccini su ambo i lati, via Sassi (negli spazi disabili), via M. D’Oggiono su ambo i lati, piazzale Cassin nell’area antistante l’ingresso del parcheggio, dalle 15 del 21 febbraio all’1 del 22 febbraio in piazza Cermenati anche per autorizzati possessori di pass e dalle 19 del 21 febbraio all’1 del 22 febbraio in Lungolario Isonzo nel tratto da largo Europa a piazza Cermenati.

Inoltre, è sospeso il senso unico di marcia dalle 14 fino alla riapertura della viabilità di Largo Montenero in via Ongania e sono previsti, infine, il divieto di attraversamento della sede stradale da parte dei pedoni al transito dei carri e l’installazione di sbarramenti alle intersezioni stradali quale protezione del pubblico e partecipanti alla sfilata e all’evento musicale. Ordinanza viabilistica completa a questo collegamento.