“CARNEVALONE”: VITTORIA TRA I GRUPPI DELL’ORATORIO SAN FRANCESCO

LECCO – Nel pomeriggio di sabato la coloratissima sfilata del Carnevalone lecchese dalla piazza dei Cappuccini di Viale Turati fino alla Piccola. Fra i gruppi, ha vinto il primo premio l’Oratorio San Francesco di Lecco con i costumi da palle da biliardo.

Spiega Simona, la coordinatrice del carnevale per la parrocchia dei Frati che, con la sua famiglia, ha partecipato alla realizzazione dei costumi: “La forza della nostra parrocchia è sicuramente la condivisione e l’aggregazione tra le famiglie che ci hanno permesso di vincere, realizzando dei costumi colorati e divertenti. Eravamo il gruppo più numeroso con 80 partecipanti. Un grazie particolare va a Claudio e Alessandro per la loro disponibilità pratica nel tagliare e realizzare la parte dello scheletro del costume e alle mamme che si sono prodigate con i loro bambini nei tre pomeriggi organizzati all’oratorio, per colorare le palle e per fare i numeri. Ringraziamo anche le ragazze che hanno ballato durante la sfilata trascinando i bambini sempre con il sorriso, nonostante la stanchezza per il lungo tragitto. Un grazie particolare va ai City Angels che hanno guidato i carri durante tutto il percorso. È stata davvero simpatica la figura di Aris che davanti alla giuria ha dato spettacolo con la sua simpatia e ai frati che hanno permesso di realizzare queste figure di carnevale”.

G. P.