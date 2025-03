CARNEVALONE LECCHESE: GLI ORATORI SAN LUIGI E DEI FRATI TRA I PROTAGONISTI

LECCO – Il Carnevalone Lecchese 2025 dal 2 all’8 marzo ha coinvolto tutta la città di Lecco. Il momento principale è stata la sfilata dei carri allegorici l’8 marzo, che ha attraversato le vie principali della città, attirando una folla stimata in più di 25mila persone di tutte le età. Anche gli oratori lecchesi San Luigi e dei Frati di Viale Turati non si sono fatti sfuggire l’occasione per partecipare e rendersi protagonisti.

Una cinquantina di persone tra bambini, educatori, genitori, con don Marco Della Corna ha sfilato per le vie cittadine con simpatici costumi denominati Ora tic tac. Molti erano vestiti con astucci dei famosi confettini portando tanta allegria e colore che ha vinto il primo premio nella sezione gruppi.

Per l’oratorio dei Frati di Viale Turati il tema che è stato realizzato è stato quello degli stickben: gli uomini stecchino. I costumi sono stati realizzati in tre sabati coi bambini a cui viene offerta la merenda. “È sempre bello perché comunque siamo un bel gruppo di mamme che lavorano – racconta Simona -. Ci dividiamo le attività da fare. Ogni mamma segue un gruppo: c’è chi taglia, c’è chi cuce con la macchina, c’è chi colora e chi prepara la merenda per tutti. A noi interessa che i bambini si divertono e ci hanno detto che la sfilata è stata bella, lunga e divertente. La cosa più bella è stata ritrovarsi tutti insieme con anche le mamme e i genitori che sempre sono disponibili”.



