CARNEVALONE “SALVATO” CON 20MILA EURO: VIA LIBERA ALLA SFILATA

LECCO – Confermata l’edizione 2024 del Carnevale Lecchese: la Giunta Comunale ha deliberato l’erogazione di 20.000 euro quale contributo a favore dell’associazione organizzatrice dellamanifestazione. L’importo era già previsto nel bilancio approvato lo scorso 8 gennaio, a distanza di dieci giorni la giunta ha invece definito il partner, confermando la formula degli scorsi anni, “dopo aver verificato in modo trasparente che non ci fossero altri soggetti interessati a organizzare l’evento”.

La manifestazione viene peraltro sostenuta con un incremento di 4.000 euro rispetto al 2023, a cui si aggiunge il fondamentale lavoro di affiancamento a cura degli uffici comunali, in particolare della Polizia Locale.

Parallelamente è stato portato avanti il dialogo istituzionale tra Comune, Prefettura e Questura per verificare la fattibilità della sfilata di sabato 17 febbraio alla luce della concomitanza con la partita casalinga della Calcio Lecco: “Grazie a una forte sinergia tra Comune e Forze dell’Ordine abbiamo individuato una soluzione condivisa – ha sottolineato la Vicesindaco Simona Piazza – che consentirà alla città, nel giro di poche ore, di vivere due eventi con un grande afflusso di persone. Era importante garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni e l’impegno congiunto consentirà di vivere una giornata che vogliamo sia di festa per tutti, a partire dalle famiglie e dai più piccoli. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura di Lecco e alla Polizia Locale”.