CARNEVALONE: TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE 2025 DI SABATO 8 MARZO

LECCO – “Torna anche quest’anno la tradizione del Carnevalone, un evento partecipato e atteso, che coinvolge l’intera comunità, grazie alle numerose iniziative organizzate in collaborazione con Ltm e, soprattutto, alla pittoresca sfilata dei carri, che invaderà le vie e le piazze della città di Lecco, concludendo la settimana del Carnevale”. Annunciano così il classico appuntamento lecchese il sindaco Mauro Gattinoni e gli assessori Simona Piazza e Giovanni Cattaneo.

Sarà una settimana ricca di appuntamenti dedicati a ogni fascia d’età: il tutto partirà domenica 2 marzo con la consegna delle chiavi della città ai Regnanti 2025 e terminerà con la sfilata di sabato 8 marzo, che porterà gioia e colori per le vie del centro e fino a La Piccola. Durante il Carnevalone ricorrerà quest’anno anche la Giornata internazionale dei diritti delle donne: per questo durante il Gran Galà di venerdì 7 marzo sarà dedicato un momento a questa ricorrenza. Immancabili, infine, saranno le visite dei Regnanti alle scuole dell’infanzia, nonché agli istituti riuniti Airoldi e Muzzi, che regaleranno un momento di svago ai più piccoli e agli anziani della città.

Presentati anche i profili dei regnanti del 2025.

Re Resegone sarà Antonio Schiripo, classe 1965, residente a Olginate. Due lauree e un master di secondo livello, ha lavorato per il Comune di Lecco dal ‘97 al 2024 e oggi è funzionario al Comune di Lissone. Numerose docenze e collaborazioni con Anci su diversi progetti, anche di protezione civile, servizio di cui è stato responsabile anche negli anni di lavoro a Lecco. Attore amatoriale per la compagnia teatrale “Il Cenacolo Francescano” di Lecco e, in passato, a Valmadrera e Civate. Appassionato pallavolista, ha giocato per 20 anni per il GS Pescate.

Regina Grigna sarà invece Micaela Crippa, classe 1965, residente a Merate. Giornalista pubblicista, sposata da 31 anni, madre di due figlie e grande amante degli animali (il suo setter irlandese è un fedele compagno di vita), si divide tra le passeggiate in montagna e il tiro con l’arco, ai quali abbina le passioni per la lettura, il teatro, l’astronomia e la cucina.

Gran Ciambellano infine Pietro Sala, classe 1951, residente a Lecco. Storico operaio della Fiocchi Munizioni di Lecco e attualmente volontario in Anteas Lecco e Fnp Cisl Monza Brianza e Lecco. Ha condotto varie trasmissioni radiofoniche e presentato numerosi concerti bandistici per la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco e il gruppo folcloristico Firlinfeu “Renzo e Lucia” di Lecco.