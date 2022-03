Ho letto le dichiarazioni del consigliere di Appello per Lecco Corrado Valsecchi che definisce “elemosina” le risorse stanziate dal Comune per il caro bollette e che andranno a sostenere le famiglie più vulnerabili della nostra città.

Non so se il suo impegno come consigliere permetterà di bloccare gli aumenti di gas o benzina. Ma quello che so, e lo ricordo a Valsecchi, è che le famiglie stanno pagando ora le bollette, non tra un mese o quando le sue mozioni sortiranno (forse) gli effetti sperati.

L’amministrazione ha fatto bene dunque a intervenire ora e subito perché ci sono situazioni che necessitano di un sostegno immediato.

Il consigliere chiede quale sia la posizione politica dell’amministrazione. È molto semplice ed è stata spiegata dall’assessore: ci sono famiglie che purtroppo non sono in condizione di far fronte all’aumento se non rinunciando a beni essenziali. Non possiamo accettare nessuna rinuncia a nessun bene essenziale per nessuno dei nostri cittadini.

Per quanto riguarda invece la definizione dei contributi come “elemosina”: nessuna carità consigliere Valsecchi, solo il diritto delle famiglie della città a non essere abbandonate dal proprio comune in un momento come questo.

Alberto Anghileri

Capogruppo di Con la Sinistra Cambia Lecco