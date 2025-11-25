CARPE DIEM CALOLZIO: DUE VITTORIE E TRE SCONFITTE PER LE GIOVANILI

CALOLZIOCORTE – Due vittorie e tre sconfitte per i giovani della palla a spicchi di Carpe Diem Calolzio: partite che, indipendentemente dai risultati, hanno mostrato squadre in crescita e tanta intensità in campo.

Under 13

Quarta giornata di andata del campionato Under 13 di basket, con il quintetto della Carpe Diem che ha fatto visita al Costa Bianco. Una bella sfida, giocata anche su buoni livelli, con i ragazzi di coach Giancarlo Crippa che archiviano la pratica masnaghese, vincendo il match 51-63 (parziali 15-18, 26-42, 42-48)

Un primo quarto equilibrato. Nel secondo quarto grazie alla superiorità fisica, il Carpe Diem, chiude sopra di sedici punti. Rientrati dall’intervallo, gli ospiti soffrono il pressing avversario, con Costa che ritrova fiducia, e complice anche di parecchie imprecisioni sotto canestro, con errori banali su appoggi semplici, i locali si portano sul -6. Nell’ultimo quarto, il quintetto di coach Crippa riprende in mano il match, ritrova un buon vantaggio, divario che riesce a mantenere fino al suono della sirena.

“Dobbiamo lavorare molto in allenamento – afferma il coah dopo la partita – perché soffriamo troppo l’attacco contro la difesa schierata e dobbiamo migliorare parecchio le conclusioni”.

Convocati: Alborghetti, Papadia, Rossato, Demaria, De Togni, Losa, Semeraro, Passoni, Mungo (cap.), Grassi.

Under 15 femminile

Turno casalingo, alla palestra del Lavello, per la formazione femminile Under 15 della Carpe Diem, con il quintetto di coach Chiara Consonni che perde 18-48 (0-16,4-26,10- 38) la sfida contro Robbiano.

Il commento post gara della coach di casa: “Dopo un inizio complicato, dal secondo quarto in poi le ragazze hanno mostrato orgoglio e sicuramente più grinta e nonostante qualche disattenzione di troppo entriamo in partita finalmente in partita. La fisicità delle avversarie non ci permette di recuperare e accorciare il divario creato nel punteggio. Sicuramente dobbiamo ripartire dalle cose buone della seconda metà di gara e continuare a lavorare con aggressività e intensità. Ora testa alla prossima partita”.

Convocate: Bertoldini, Lesha, Polvara, Fumagalli, Pozzi, Dell’Orto (cap.) Morello, Carbonara, Mauri, Castagna.

Under 15

Nonostante la sconfitta subita sul campo a La Valletta Brianza, l’Under 15 a sprazzi mostra gioco e carattere.

Bene la prima frazione, con tanta rotazione e combattività ed un parziale di 10-17. La formazione di coach Giovanni Crippa tiene bene il secondo quarto e rientra negli spogliatoi sopra di un punto, 31-32.

Nel secondo tempo si vede una squadra completamente diversa. Una serie di triple avversarie disintegra il morale dei ragazzi, parziale di 30 a 2 nel terzo quarto e tentativo di reazione nell’ultimo quarto.

Ars Rovagnate vince il match 73-40.

“Occorre lavorare tanto ancora sulla grinta e sulla difesa – dichiara il coach -. Si riparte dallo spirito visto nei primi due quarti”.

Convocati: Houagbe, Mattarel, Rodriguez, Tarca, Figini, Comi, Antozzi, Oliverio, Losa, Baggioli, Williams De Maria.

Under 17

Con il risultato di 73-64 (20-13, 43-32, 59-44) l’Under 17 del Carpe Diem (in copertina), guidata da coach Chicco Tocalli, si impone tra le mura amiche e archivia con autorità la pratica Morbegno, nel match valido per la seconda giornata di ritorno.

Una prova convincente che conferma i progressi della squadra, come sottolineato da un soddisfatto coach Tocalli al termine della gara: “Vittoria in casa con una buona prestazione difensiva, anche se commettiamo ancora troppi errori banali. Da rimarcare che, sul piano offensivo, a tratti abbiamo mostrato un buon basket. Dobbiamo riuscire a essere più continui per tutti i quaranta minuti. Una vittoria meritata da parte della mia squadra”.

Il coach prosegue: “Siamo sempre stati avanti, dall’inizio alla fine. Nel secondo tempo abbiamo raggiunto anche i 15 punti di vantaggio. Avevamo la possibilità di ribaltare la differenza canestri dell’andata, ma una serie di errori offensivi consecutivi, dovuti alla fretta e a letture sbagliate, ce lo hanno impedito. Rimane comunque una bella vittoria, che dà morale, anche se non arriva il ribaltamento della differenza canestri. Sono contento – conclude Tocalli – e dobbiamo continuare a lavorare per dare maggiore continuità al nostro gioco”.

Per la cronaca, all’andata Morbegno si era imposto 88-67.

Convocati: Brusadelli, Marino, Sala, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Defendi, Pirito, Balossi, Sajeva, Padovese.

DR4

Sul campo della capolista del campionato di serie DR4, la Sportiva Sondrio, il Carpe Diem di coach Galluccio disputa una gara in crescita, soprattutto negli ultimi due quarti. Nel match valido per la sesta giornata di andata, la sfida termina 71-52 con parziali 23-9, 42-17, 60-34.

I padroni di casa partono forte e nei primi venti minuti riescono a costruire un vantaggio importante. Dopo l’intervallo, però, il quintetto calolziese rientra in campo con maggiore determinazione: il terzo quarto è equilibrato (18-17), mentre l’ultimo periodo vede gli ospiti prevalere con un parziale di 11-18.

Un Carpe Diem più sciolto e convincente, capace di esprimere il proprio basket nonostante la sconfitta. Segnali importanti in vista dei prossimi impegni.

Il Carpe Diem tornerà in campo giovedì 27 novembre alle 21 alla palestra Lavello, per il match casalingo contro Tavernerio.

Convocati: Piazzoni, Falzetta, Galluccio (cap.), Carissimi, Archetti, Andreozzi, Colombo, Pape, Bonanomi, Redaelli.