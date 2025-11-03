CARPE DIEM CALOLZIO: IMPORTANTE SUCCESSO CONTRO VIADANA

OLGINATE – Una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni quella andata in scena al palazzetto di Olginate, dove i padroni di casa della Carpe Diem Basket Calolzio hanno superato Viadana con il punteggio di 61-55, portando a casa due punti preziosi per il cammino stagionale nel campionato di Serie C di basket.

Il match si apre con un primo quarto equilibrato, in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo del gioco. Ritmi alti, difese attente e punteggio in bilico fino alla prima sirena. È nel secondo quarto che Calolzio cambia marcia: grazie a un’ottima intensità difensiva e a scelte lucide in attacco, i ragazzi di coach Perego piazzano il primo break e chiudono la frazione sul +8.

Nel terzo quarto, però, qualcosa si inceppa. Un po’ di timore si insinua nel gruppo, che fatica a trovare la via del canestro e perde brillantezza anche nella metà campo difensiva. Viadana ne approfitta per accorciare le distanze e riaprire la gara. L’ultimo quarto è da cardiopalma: Calolzio ritrova fiducia e, a 4 minuti dalla fine, vola sul +10. Ma alcune scelte affrettate in attacco permettono agli ospiti di rientrare fino al -4. È la difesa, ancora una volta, a fare la differenza: negli ultimi possessi i biancorossi stringono le maglie e blindano il risultato, chiudendo sul 61-55.

A fine gara, il commento è affidato al coach Perego: “Dovevamo assolutamente vincere questa partita. Dovevamo farlo in qualsiasi modo e l’abbiamo fatto. In certi momenti sono riaffiorate le nostre paure, ma siamo stati bravi a cacciarle via. Adesso sappiamo bene cosa dobbiamo fare e non possiamo più non farlo”.

RedSpo