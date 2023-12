CASA VINCENZA: UN AIUTO CONCRETO PER ADOLESCENTI CON DISTURBI PSICHIATRICI

LECCO – Casa Vincenza è il nuovo Centro diurno terapeutico di Lecco per adolescenti dai 14 ai 18 anni in carico ai professionisti del servizio di Neuropsichiatria di Asst Lecco.

Un posto per ospitare chi soffre di disagio e di disturbi psichiatrici, che ogni giorno aumentano numericamente, ma sono anche lasciati soli per la mancanza di specialisti che possano seguirli.

Al momento la Casa ospita da agosto a oggi 27 tra ragazzi e ragazze. La gestiscono gli operatori della cooperativa L’Arcobaleno, dal 1999 accanto alle persone più fragili, da quanti soffrono di problemi di salute mentale agli anziani, dai migranti a quanti sono affetti da Hiv. La coop è il braccio operativo di Fondazione Caritas Ambrosiana.

Casa Vincenza è aperta 40 ore settimanali, 6 giorni alla settimana. Tra i 27 adolescenti ospitati attualmente, 12 frequentano il Centro con costanza, 3 sono in attesa di valutazione e 7 sono in fase di conoscenza, mentre gli altri sono coinvolti in altri percorsi. La struttura vuole offrire un luogo di cura, crescita e condivisione.

