CASARGO – Sabato pomeriggio, con partenza dal parco delle Chiuse, si è corsa la Casargo-Paglio edizione 2022.

87 gli atleti che si sono sfidati sui 13 tornanti della cronoscalata – gara amatoriale “ma bai banale” come sottolineano gli organizzatori, che coi sei km e mezzo e 600 metri di dislivello positivo è in grado di far soffrire parecchio anche i più allenati.